2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der 1. FC Nürnberg will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Hannover 96 ausbauen. Am vergangenen Samstag ging 96 leer aus – 1:3 gegen den SV Sandhausen. Letzte Woche gewann Nürnberg gegen den Hamburger SV mit 2:1. Damit liegt der Club mit 42 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Hannover sind 16 Punkte aus zwölf Spielen. Die Trendkurve des Gastgebers geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Hannover 96 steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Acht Siege, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen stehen bis dato für 96 zu Buche.

Wer den 1. FC Nürnberg als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 52 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Sieben Niederlagen trüben die Bilanz des Gasts mit ansonsten zwölf Siegen und sechs Remis. Die Fieberkurve des Club zeigt weiter steil nach oben. Drei Siege in Folge hat Nürnberg mittlerweile eingefahren. Damit nimmt der 1. FC Nürnberg Platz vier in der Rückrundentabelle ein.