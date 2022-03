3. Liga: FSV Zwickau – VfL Osnabrück (Sonntag, 13:00 Uhr)

Der FSV Zwickau will gegen den VfL Osnabrück die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Zuletzt kassierte Zwickau eine Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg II – die neunte Saisonpleite. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Osnabrück ernüchternd. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kassierte man eine 0:1-Niederlage. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten des FSV Zwickau gegeben.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Zwickau sind 17 Punkte aus 14 Spielen. Gegenwärtig rangiert die Heimmannschaft auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die volle Punkteausbeute sprang für den FSV Zwickau in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.