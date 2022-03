FC Bayern: Lucas-Hernandez-Berater kontert Kritik von Lothar Matthäus

Lucas Hernández spielt seine dritte Saison beim FC Bayern. Immer wieder gibt es Kritik an dem Innenverteidiger, zuletzt insbesondere von Lothar Matthäus. Nun reagiert sein Berater bei SPORT1.

Chef oder Mitläufer? An Lucas Hernández scheiden sich regelmäßig die Geister!

Hernández sei zwar ein unangenehmer Gegenspieler, leiste sich jedoch „immer wieder viele Foulspiele“ und sei „häufig auch zu langsam in den Zweikämpfen“, sagte der Rekordnationalspieler im Zuge der Schwächephase des FCB mit der Pleite in Bochum und dem Remis in Salzburg.