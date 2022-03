Premier League Darts: Van Gerwen gewinnt Finale gegen Smith - Wright als Nummer 1 früh raus

Final-Fluch hält an: MvG stürzt Smith tiefer in die Krise

Der „Bully Boy“ unterlag am 5. Spieltag im Brighton Centre im Finale Michael van Gerwen mit 4:6. Der Niederländer ist damit der erste Spieler, der zwei Abende in diesem Jahr gewinnen konnte. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)