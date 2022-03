EuroLeague: ALBA feiert Coup bei Olympiakos und setzt Siegesserie fort

ALBA Berlin schlagen den griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus in der EuroLeague überraschend deutlich.

Die Basketballer von ALBA Berlin sind nicht zu stoppen. Der deutsche Meister und Pokalsieger schlug den griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus in der EuroLeague nach einer starken Leistung überraschend klar mit 90:75 (37:30), es war wettbewerbsübergreifend bereits der neunte Sieg in Serie. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague)

Die Berliner haben zum bislang letzten Mal am 4. Februar bei ZSKA Moskau verloren (72:91), danach gelangen vier Siege in der Bundesliga, zwei beim Top-Four-Turnier auf dem Weg zum Pokaltriumph und drei in der EuroLeague. Durch den Erfolg steht die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez bei elf Siegen und 16 Niederlagen. (DATEN: Tabelle der EuroLeague)