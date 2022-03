Real Madrid: David Alaba, der Abwehrchef, der Kylian Mbappé und PSG stoppte

Wenige Sekunden später lag der 23 Jahre alte Weltstar am Boden, die Kugel nicht im Tor, sondern sicher in den Armen des Real-Keepers, der das Spiel direkt wieder schnell machte, um den Gegenangriff einzuläuten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das österreichische Abwehr-Bollwerk verteidigte in 90 Minuten (fast) alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum war – verteidigte Real Madrid nach jenen elektrisierenden 90 Minuten durch ein 3:1 ins Viertelfinale der Champions League.

Mbappé vs. Alaba

Dabei hatte es gar nicht so günstig begonnen. Denn nachdem die Königlichen zunächst sehr konzentriert gegen die stürmenden PSG-Kräfte vorgegangen waren, tat sich in der 39. Minute einmal unverhofft die Lücke auf.

Hätte Alaba ihn unmittelbar attackiert, wäre er Gefahr gelaufen, ausgespielt zu werden. So entschied er sich, Stück für Stück zurückzuweichen, die lange Ecke zuzustellen. Doch Mbappé nutzte die offene kurze Ecke und schob den Ball an Courtois vorbei ins Tor.

So sehr es Alaba anschließend zu ärgern schien, dass das Tor gefallen war, und so fragend wie wütend er seinen Keeper anschaute, der in der kurzen Ecke nicht die beste Figur gemacht hatte – so bärenstark meldete sich der 29-Jährige in der weiteren Spielzeit zurück, besonders in Hälfte zwei, wo plötzlich fast alles gelang.