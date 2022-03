BVB: Timo Werner zu Borussia Dortmund? Das steckt hinter den Gerüchten

Timo Werner hat es zurzeit nicht leicht. Der Nationalstürmer kommt beim FC Chelsea kaum zum Zug. In den letzten sechs Ligaspielen seit seiner überstandenen Corona-Infektion kam der 25-Jährige gerade mal auf drei Kurzeinsätze über 43 Minuten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Auch wenn Werner am Donnerstagabend gegen Norwich mal wieder von Beginn an ran durfte, ist ein Sommer-Wechsel nach SPORT1-Informationen längst nicht mehr ausgeschlossen. Noch in diesem Monat soll es ein Treffen zwischen Werners Beratern und den Chelsea-Bossen geben.