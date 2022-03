Bundesliga: Oliver Baumann von TSG 1899 Hoffmann heiß auf Champions League: "Wer einmal Blut geleckt hat ..."

Baumann hofft auf Champions League: „Wer einmal Blut geleckt hat...“

Im Idealfall soll der Erfolg aus der Spielzeit 2018/19 wiederholt werden. Damals zog der Mann aus Breisach am Rhein mit der TSG in die Champions League ein, schied jedoch als Schlusslicht der Gruppe F aus.

Freiburg und Hoffenheim: Baumann als seltenes Bindeglied

Dabei beweist sich Baumann als erstaunliches Bindeglied zwischen den so unterschiedlichen Klubs Freiburg und Hoffenheim. Normalerweise herrscht eine große Konkurrenz zwischen den Breisgauern und den Kraichgauern um die sportliche Vorherrschaft in Baden.

„Für mich sind es die Menschen, die einen Verein ausmachen“, stellte er daher klar und hatte ein großes Lob für seinen aktuellen Klub parat: „Das passt hier sehr gut. Ich fühle mich extrem wohl, konnte mich in den letzten Jahren sehr gut entwickeln. Ich fühle mich heimisch hier.“ Daher war die Verlängerung für ihn kein großes Thema, da es auch schon in der Vergangenheit viele Gründe gab, „hier die Verträge verlängert zu haben.“

Hoffenheim überzeugt durch Ruhe

Einer dieser Gründe ist die Einigkeit im Klub auch in schwierigen Zeiten wie in der Hinrunde. „Wenn man da die Ruhe behält und nicht vogelwilde Dinge tut und in irgendeinen Aktionismus kommt, baut sich was auf“, weiß Baumann um das Erfolgsrezept.