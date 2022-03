FC Chelsea: Nach Abramowitsch-Beben - Tuchel, Havertz, Werner und Rüdiger bald weg?

Chelsea darf nur mit Sonderlizenz weiterspielen

Englands Kulturministerin Nadine Dorries veröffentlichte am Vormittag auf Twitter eine Erklärung: „Die heutigen Sanktionen haben natürlich direkte Auswirkungen auf Chelsea und seine Fans. Um sicherzustellen, dass der Klub weiterhin konkurrenzfähig ist und arbeiten kann, stellen wir eine Sonderlizenz aus, die es erlaubt, Spiele zu bestreiten, Mitarbeiter zu bezahlen und bestehende Karteninhaber zu den Spielen zu schicken“.

Abramowitsch werde indes nicht mehr von seinem Eigentum am Klub profitieren. Die Sonderlizenz läuft am 31. Mai aus, kann aber von der Regierung jederzeit abgeändert, widerrufen oder ausgesetzt werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Chelsea darf demnach momentan kein Geld verdienen, also auch keine Tickets verkaufen (Dauerkartenbesitzer sind zugelassen), muss den Shop schließen, darf pro Auswärtsspiel maximal 20.000 Pfund Reisekosten ausgeben, kann nicht als Notlösung als ganzer Klub veräußert werden. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Tuchel, Havertz und Co. bald weg?

Was das für die Profis um den deutschen Trainer Thomas Tuchel zur Folge hat, ist noch unklar. Es scheint aber plötzlich alles möglich. Sind bald alle bei der Konkurrenz?

Chelsea bei Norwich im Einsatz

Auch was eigentlich undenkbar und laut FIFA-Statuten verboten ist, ein Spielerwechsel außerhalb des Transferfensters, ist plötzlich im Bereich des Möglichen. Nichts ist gerade unmöglich bei Chelsea.

Nachdem Telekommunikationsanbieter Three - einer der Chelsea-Hauptsponsoren und mit seinem Logo auf der Brust des Trikots - noch am Vormittag bestätigte, dass der Deal mit dem Champions-League-Achtelfinalisten „überprüft“ werde, setzte das Unternehmen den Vertrag am Nachmittag offiziell aus.