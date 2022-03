Europa League: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Vor zwei Jahren erzielte „La Dea“ in 38 Ligaspielen 98 Tore - ein überragender Wert in Italiens erster Liga.

Atalanta Bergamo: Wiederholt sich die Geschichte?

Aktuell durchlaufen die Italiener aber ein kleines Formtief. Lediglich zwei von acht Ligaspielen in diesem Jahr konnten die Lombarden gewinnen. Sechs Punkte Rückstand hat man bereits auf Juventus Turin auf Tang vier - zum Tabellenführer AC Mailand sind es schon 13 Punkte!

Aber das Gasperini-Team befand sich vor drei Jahren schon einmal in einer ähnlichen Situation - und erreichte mit einem fulminanten Schlussspurt noch Rang drei. Man sollte in Leverkusen also gewarnt sein.