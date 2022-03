Premier League Darts: Gerwyn Price sagt ab - Joe Cullen kampflos im Halbfinale

Der 5. Spieltag in der Cazoo Premier League Darts findet ohne Gerwyn Price statt. Der Waliser tritt wegen einer Verletzung nicht an. Sein vorgesehener Gegner zieht kampflos ins Halbfinale ein.

Gerwyn Price hat seine Teilnahme an der Cazoo Premier League Darts am Donnerstag ( ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ) im Brighton Centre wegen einer Handverletzung abgesagt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Price verzichtet auch auf German Darts Championship

Price hat zudem auch seine Teilnahme an der Interwetten German Darts Championship in Hildesheim zurückgezogen, welche am Freitag beginnt. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)