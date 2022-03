Anzeige

Tennis: Roger Federer spielt für Nick Kyrgios in GOAT-Debatte keine Rolle mehr Kyrgios gibt nichts mehr auf Federer

Nadal der Größte aller Zeiten? "Das spricht eigentlich für Djokovic"

SPORT1

In der GOAT-Debatte spielt Tennis-Superstar Roger Federer für Nick Kyrgios keine Rolle mehr. Der Australier begründet, warum für ihn auch Novak Djokovic im Hintertreffen ist.

So schnell geht das manchmal mit einem Meinungsumschwung: Für Nick Kyrgios hat Roger Federer in der Diskussion um den besten Tennisspieler aller Zeiten nichts mehr zu melden. (NEWS: Alles zum Tennis)

„Roger Federer spielt für mich keine Rolle mehr in der GOAT-Debatte (Greatest of all Time)“, sagte der Australier in seinem Podcast No Boundaries nun mit Blick auf den Schweizer Superstar und dessen Vergleich mit den Erzrivalen Novak Djokovic und Rafael Nadal: „Er (Federer, Anm. d. Red.) hat eine negative Bilanz gegen beide. Eine sehr schwache Statistik.“

Anzeige

Gegen Nadal liegt Federer im direkten Vergleich mit 16:40 hinten, im Duell mit Djokovic wiederum 23:27. Für Kyrgios ist der 40-Jährige inzwischen sogar auf Rasen chancenlos, Federers Lieblingsbelag: „Ich glaube nicht einmal, dass er einen der beiden auf Gras schlägt.“

Nadal für Kyrgios vor Federer und Djokovic

Zur Erinnerung: Im Oktober 2020 hatte Kyrgios Ausnahmespieler „Fed Ex“ noch als den GOAT (Greatest Of All Time) bezeichnet: „Er war der erste Spieler, der auf jeder Art von Untergrund so dominant war. Ich glaube, die Art und Weise, wie er das Spiel spielt, ist etwas Besonderes.“ (die ATP-Weltrangliste)

Inzwischen jedoch hat Kyrgios seine Meinung zu dem Basler, der noch immer an den Folgen einer langwierigen Knie-Operation laboriert, zuletzt im vergangenen Juli im Viertelfinale von Wimbledon spielte und dabei dem Polen Hubert Hurkacz klar unterlag, grundlegend revidiert. (Kalender der ATP-Saison 2022)

Nadal bescheiden: "Es macht keinen Unterschied, ob einer 21 oder 20 hat"

Kyrgios sieht vielmehr für Nadal die besten Chancen, der Beste aller Zeiten zu werden: Sollte der Spanier bei den anstehenden French Open ein 14. Mal triumphieren, sei er „zweifelsohne der GOAT“.

Was die Anzahl der Grand-Slam-Titel betrifft, war Nadal (nun 21) zuletzt schon bei den Australian Open an Djokovic und Federer (jeweils 20) vorbeigezogen.

Anzeige

„Wenn er auf 22 stellt und die anderen stehen bei 20, hat er die Krone des besten Spielers aller Zeiten“, meint Kyrgios.

Tennis-Star Federer stellt Comeback in Aussicht

Federer wiederum brachte sich indes am vergangenen Wochenende am Rande des alpinen Ski-Weltcups in Lenzerheide wieder ins Gespräch und dürfte Kyrgios gern eines Besseren belehren.