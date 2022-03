Handball: Henk Groener nicht mehr Frauen-Bundestrainer

Das gab der Verband am Donnerstag nach gescheiterten Verhandlungen bekannt.

Nachfolger von Groener noch offen

Groener wird damit die Mannschaft in der letzten EM-Qualifikationswoche Ende April nicht mehr betreuen. Noch ist offen, wer beim Länderspiel in Griechenland (20. April) an der Seitenlinie stehen wird.