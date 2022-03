Premier League: Ronaldo mit Botschaft an United-Trainer Rangnick

Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach seiner Ausbootung bei Manchester United mit einer Botschaft an Trainer Ralf Rangnick gewendet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der Superstar soll auch Tage danach noch sauer auf Rangnick sein und seinem Berater Jorge Mendes gesagt haben, dass er die Red Devils im Sommer verlassen will, wenn sie in der Premier League nicht unter den ersten vier landen. Gelingt dies nicht würde United die Champions League in der kommenden Spielzeit verpassen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)