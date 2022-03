Eintracht Frankfurt: Jesper Lindström auf den Spuren von Luka Jovic und Sebastién Haller

Jesper Lindström hat in der Europa League erneut überzeugt. Der Däne ist schon in seinem ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt durchgestartet. Steht er bald in einer Reihe mit Leuten wie Luka Jovic oder Sébastien Haller?

Wenn die Eintracht in der Offensive gefährlich wird, dann hat Jesper Lindström seine Füße mit im Spiel. In der Europa League bei Real Betis war es der Däne, der die gegnerische Abwehr permanent mit seinen Antritten beschäftigte.

Sow lobt Lindström nach starkem Auftritt

Die im vergangenen Sommer an Bröndby IF überwiesenen rund sechs Millionen Euro waren gut angelegtes Geld. Sportvorstand Markus Krösche hat mit Lindström einen Coup gelandet.

Der bis 2026 an die Eintracht gebundene Offensivmann hat keine Ausstiegsklausel, die Frankfurter können somit ganz entspannt in die Zukunft blicken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Die Werte im Debütjahr in Deutschland können sich jedenfalls sehen lassen. In der Bundesliga hat Lindström in 23 Partien fünf Tore erzielt und drei vorgelegt. In der Europa League assistierte er bereits zum dritten Mal.