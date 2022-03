Skiflug-WM: Karl Geiger wird Sechster in der Qualifikation

Karl Geiger qualifiziert sich souverän für den Wettbewerb bei der Skiflug-WM in Vikersund. Am weitesten segelt der Weltrekordhalter.

Titelverteidiger Karl Geiger hat mit einer guten Qualifikation seine Ambitionen für die Skiflug-WM in Vikersund untermauert. Der 29-Jährige flog am „Monster-Bakken“ in Vikersund auf 221,5 m und belegte den sechsten Rang. (Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER)

Constantin Schmid als Achter und Andreas Wellinger als Zehnter zeigten ebenfalls starke Leistungen. Markus Eisenbichler, bei Geigers Triumph 2020 in Planica Dritter, folgte auf dem 13. Rang. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Severin Freund belegte den 20. Platz, Stephan Leyhe hatte es im Training nicht in das fünfköpfige DSV-Team geschafft. (DATEN: Stand im Skisprung-Gesamtweltcup)

Horngacher zufrieden mit DSV-Team

Der Medaillenkampf beginnt am Freitag (16.30 Uhr) mit zwei Durchgängen, die Entscheidung fällt am Samstag in zwei weiteren Durchgängen. Am Sonntag steht zum Abschluss der Teamwettkampf auf dem Programm.