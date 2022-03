Zwangspause vorbei - Die VCT ist wieder gestartet!

Wegen des anhaltenden Ukraine-Krieges wurde die Valorant Champions Tour in Europa pausiert. Am vergangenen Wochenende wurde aber wieder gespielt.

Lange mussten Fans darum bangen, wann und ob das europäische Masters der Valorant Champions Tour wieder weitergehen würde. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine wurde das Turnier in Berlin vorerst pausiert. Doch am vergangenen Wochenende wurde dann doch weitergespielt, wenn auch nur eingeschränkt.