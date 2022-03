CoD Warzone: Das ist der Rebirth Iron Trials Modus

Anzeige

Der Rebirth Iron Trials Modus ist sozusagen die Hardcore-Version von Warzone

Mit dem letzten Update ist der beliebte Iron Trials Modus nach CoD Warzone zurückgekehrt. Wir erklären euch ausführlich, was sich damit am Call of Duty Gameplay verändert.

Call of Duty Warzone Pacific ist mittlerweile in seiner zweiten Season angelangt und Fans des Shooters können endlich die langersehnten neuen Inhalte testen. Mit dem letzten Patch feierten auch die in der Community sehr populären Iron Trials ihr Comeback. Was der Modus mit sich bringt und welche Inhalte sich vom „klassischen“ Warzone-Erlebnis unterscheiden, erklären wir jetzt.

Warzone Iron Trials: Operator, Loot & Gulag

Im Grunde genommen ist der Iron Trials Modus die noch kompetitivere Variante von Warzone. Gespielt wird auf Rebirth Island, die Map ist im Vergleich zu Caldera noch mal um einiges kleiner. Dementsprechend wurden sowohl die Rundenlänge als auch die Kreisverkleinerung an die Größe der Insel angepasst.

Ebenfalls wurden die Preise im Shop teilweise deutlich erhöht. Dafür behaltet ihr nach dem Ableben 10 Prozent mehr Geld als davor und auch die Operatoren wurden etwas angepasst. Sie gehen jetzt mit 250 Gesundheitspunkten in eine Runde, dafür hat sich allerdings die Lebens-Regeneration von 120 auf lediglich 40 deutlich verringert.

Auch der Loot hat im Iron Trials Modus wieder einige Änderungen erfahren. Legendäre Waffen sind in Warzone jetzt seltener und dadurch schwieriger zu finden. Gleiches gilt auch für eure Geldbündel, hohe Beträge sind hier extrem rar geworden und ihr solltet immer ein Auge auf euer Vermögen haben.

Zu guter Letzt können die beiden Feldausrüstungen „Stopping Power“ und „Totenstille“ nicht ausgerüstet werden. Vor allem das Fehlen des „Ninja-Perks“ ändert die Meta des Spiels, denn heimliches anschleichen, ohne gehört zu werden, ist nun deutlich schwieriger.