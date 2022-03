EVO 2022: Das ist das Lineup! Aber was ist mit Smash Bros.?

Der Wegfall von Super Smash Bros. sorgte schon im Vorfeld zur Sendung für gehörig Gesprächsstoff unter Fans der Evolution Championship Series. Nintendo hatten den Veranstaltern erstmals seit 2007 die Erlaubnis dafür entzogen, ein Turnier in ihrem Brawler abzuhalten. „Wir sind traurig, dass Nintendo sich entschieden haben, diese Tradition zu unterbrechen,“ hieß es Ende Februar in einem offiziellen Posting. Gleichzeitig hofft man, dass Smash in Zukunft wieder zurückkehrt.