Corona-Ausbruch: HSV will Spiel gegen Aue verlegen

Corona-Ausbruch beim Hamburger SV: „Ein Großteil des Kaders und des Staffs“ beim Fußball-Zweitligisten ist an COVID-19 erkrankt. Deshalb beantragten die Hanseaten bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Verlegung der Partie gegen Erzgebirge Aue am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Wie viele Spieler genau sich infiziert haben, darüber machte der Klub am Donnerstag nach einem Coronatest für den gesamten Kader „im Drive-in-Verfahren“ keine Angaben.