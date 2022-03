Karim Benzema brilliert bei Real Madrid: Ist er nun der Beste der Welt?

„Hallo, mein Name ist Benzema. Sie wollen Mbappé! Sie wollen Haaland! Ich will Tore schießen!“

Karim Benzema für Özil der beste Mittelstürmer der Welt

„Neue Dimension, seit Ronaldo weg ist“

In seinem 35. Lebensjahr ist der Mann aus Lyon in jedem Fall auf dem Zenit seines Könnens - und es sticht aktuell wohl auch deshalb mehr hervor, weil der lange alles überschattende Jahrgangskollege Messi und auch Benzemas früherer Real-Gefährte Cristiano Ronaldo ein Stück weit darüber sind.

„Er ist ein Teamspieler und alles, was er macht, sieht erst mal einfach aus“, erklärte der 72-Jährige: „Man denkt sich: ‚Oh, was der da macht, kann ich auch.‘“ Genau das, wofür Benzema oft unterschätzt wurde (der nun lobende Lineker fand Benzema 2017 noch „ein wenig überbewertet“), macht ihn für Wenger umso bewundernswerter: „Das ist ein Zeichen überlegener Spielintelligenz.“

Reif für den Weltfußballer-Titel?

Der sportliche Ausnahmestatus von Benzema - dessen Ruf durch seine Abwege außerhalb des Platzes dunkle Flecken hat - lässt sich mittlerweile auch in Zahlen gut ablesen: Mit nun 79 Treffern ist er aktuell der viertbeste Torjäger in der Geschichte der Champions League - ein Ranking, das mittlerweile komplett von seiner Generation dominiert wird: Vor Benzema liegen nur Lewandowski (85), Messi (125) und Ronaldo (140).

Macht Benzema in diesem WM-Jahr so weiter, ist er in jedem Fall heißer Kandidat, Lewandowski als Weltfußballer abzulösen - und damit spät einen Titel zu erringen, den er in einer weniger starken Generation wohl längst schon mindestens einmal gewonnen hätte.