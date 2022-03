Bundesliga: Freiburg drohen Corona-Ausfälle gegen Wolfsburg

Die Testungen seien „indifferent“ ausgefallen, bislang sei noch offen, wer in der Partie am Samstag (Bundesliga: SC Freiburg - VfL Wolfsburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) zur Verfügung steht, teilte der Klub mit. Genauere Angaben machten die Breisgauer am Donnerstag nicht. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Im Hinblick auf seine Vertragsverlängerung lief die Woche erfreulicher für Streich. Es sei „sehr wichtig“, dass auch sein Trainerteam verlängert habe, sagte der 56-Jährige, der im Sommer in seine zwölfte Saison als Cheftrainer in Freiburg geht: „Wenn alles okay ist, man gesund ist, dann ist es schön, weiterarbeiten zu können. Es haben nicht viele Menschen einen so guten Arbeitsplatz wie ich.“