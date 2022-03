Hertha-Trainer Korkut stellt sich dem Druck: "Habe nichts dagegen"

Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat sich vor dem für ihn wohl entscheidenden Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach gelassen präsentiert. „Ist doch ein schöner Satz: Verlieren verboten. Ich habe ja nichts dagegen. Und so nehme ich den auch. Ich habe meine Verantwortung hier und fokussiere mich darauf, dass wir zusammen mit der Mannschaft punkten“, sagte der Coach am Donnerstag.

Zuvor hatte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Trainer und Mannschaft in die Pflicht genommen ("Wir müssen punkten"). Da Hertha aktuell auf dem Relegationsrang 16 steht und 2022 keines von bislang neun Pflichtspielen gewonnen hat, gilt die Begegnung mit dem Tabellen-13. für Korkut als Endspiel. Der 47-Jährige hatte erst im vergangenen November Pal Dardai ersetzt und holte in zwölf Ligaspielen neun Zähler.