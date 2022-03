Fischer über Schützenhilfe für Hertha: Wäre "ein Umstand"

Urs Fischer will das Spiel am Samstag gewinnen © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Urs Fischer denkt beim Duell mit dem VfB Stuttgart nicht an eine mögliche Schützenhilfe für Hertha.

Für Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin spielt eine mögliche Schützenhilfe für den Stadtrivalen Hertha BSC vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) keine Rolle. Sollte man durch einen Sieg „der Hertha entsprechend helfen, ist das ein Umstand, aber in erster Linie geht es um uns“, sagte Fischer am Donnerstag. Dabei muss Fischer wohl auf gleich vier Spieler coronabedingt verzichten.