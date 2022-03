Bundesliga, BVB: Steffen Tigges fehlt verletzt bis Saisonende

Das Verletzungspech von Borussia Dortmund hält weiter an. Diesmal hat es Stürmer Steffen Tigges erwischt.

Für Dortmunds Steffen Tigges ist die aktuelle Saison beendet. Der 23-Jährige hat sich am Mittwoch im Training „ohne Gegnereinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen“, teilte der Verein mit.

Auch Haaland und Moukoko verletzt

In der aktuellen Saison kam Tigges wettbewerbsübergreifend auf 372 Spielminuten bei den Profis und erzielte drei Tore in der Bundesliga. Trainer Marco Rose steht für das kommende Spiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nur Donyell Malen als gelernter Stürmer zur Verfügung.