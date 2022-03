BVB: Saison für Tigges beendet

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für die restliche Saison auf seinen Angreifer Steffen Tigges verzichten. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hat sich der 23-Jährige am Mittwoch eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen und wird in den kommenden Tagen operiert.