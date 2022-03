Transfermarkt: Juve verstärkt Buhlen um Rüdiger

Juventus Turin hat großes Interesse an Antonio Rüdiger. Der Nationalspieler soll langfristig Chiellini-Nachfolger werden.

Rüdiger hat Erfahrung in der Serie A. Der gebürtige Berliner spielte zwischen 2015 und 2020 für die AS Rom, bevor er zu Chelsea wechselte. Dort endet sein Vertrag im Sommer. Auch der FC Bayern hat zuletzt Interesse an Rüdiger signalisiert. (Abramowitsch sanktioniert: Massive Folgen für Chelsea)