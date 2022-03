Paige VanZant hat neuen Job: Ex-UFC-Beauty wird Wrestlerin bei AEW

Sie ist die erfolgreichste Ex-Sportlerin auf Only Fans

In der Nacht zum Donnerstag hat WWE-Konkurrent AEW bekanntgegeben, dass VanZant einen Vertrag bei der Promotion unterschrieben hat. Bei der TV-Show Dynamite - bei der AEW auch WWE-Legende Jeff Hardy als Neuzugang präsentierte - spielte sie auch gleich eine Rolle beim TNT-Titelmatch zwischen Sammy Guevara und Scorpio Sky. Mit einer Attacke auf Guevaras Freundin Tay Conti , trug sie dazu bei, dass Sky Champion wurde.

Paige vanZant mit MMA-Weggefährten bei AEW

VanZant hatte bei AEW schon mehrere Auftritte an der Seite ihres Trainers Dan Lambert. Der frühere NHL-Profi, der die MMA-Eliteschmiede American Top Team aufgebaut hat, ist selbst großer Wrestling-Fan und arbeitet für AEW nebenbei als Manager. Er begleitet dort Sky und dessen Partner Ethan Page zum Ring, die „Men of the Year“ haben selbst einen Kampfsport-Hintergrund.