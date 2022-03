Champions League: "PSG sabotiert sich selbst" - So reagiert die Presse auf Reals Wunder gegen PSG

Der Franzose Karim Benzema steht in der Berichterstattung der internationalen Presse nach Madrids 3:1-Erfolg im Mittelpunkt und wird gefeiert. Hingegen werden die Pariser nach ihrem vierten Achtelfinal-Aus in den letzten sechs Jahren stark kritisiert. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen gesammelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

FRANKREICH

Eurosport Frankreich bezeichnet das PSG-Ausscheiden als „Das x-te Sabotagemanöver“. In die gleiche Kerbe schlägt auch Le Parisien : „Und Paris hat sich selbst sabotiert… Nach dem Führungstreffer durch Kylian Mbappé ging der Hauptstadtklub am Mittwochabend völlig unter.“

SPANIEN

ENGLAND

In England schrieb die Sun, dass Benzema mit seinem Hattrick Messi und Co. verblüfft habe. Zugleich gab es noch einen Wink Richtung Mbappé, der mit Wechsel zu Real in Verbindung gebracht wird: „Karim Benzema zeigte Kylian Mbappé mit einer atemberaubenden Solo-Rettungsaktion, was es heißt, eine Legende bei Real Madrid zu sein.“