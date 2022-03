Tarifstreit: MLB verschiebt Saisonstart ein weiteres Mal

Der Saisonstart in der nordamerikanischen Major League Baseball verzögert sich wegen des anhaltenden Tarifstreits mindestens bis zum 14. April.

New York (SID) - Der Saisonstart in der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) verzögert sich wegen des anhaltenden Tarifstreits mindestens bis zum 14. April. Das teilte Commissioner Rob Manfred mit, nachdem auch die jüngsten Verhandlungen mit der Spielergewerkschaft MLBPA nach 16 Stunden ohne Ergebnisse endeten. Die Saison 2022 sollte eigentlich am 31. März beginnen, wurde nun aber ein zweites Mal verschoben.