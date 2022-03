Darts Premier League Spieltag 5 heute mit Wright, Price, van Gerwen LIVE im TV, Stream, Ticker bei SPORT1

Der 5. Spieltag in der Cazoo Premier League Darts steht an. Im Brighton Centre nimmt Michael Smith einen erneuten Anlauf auf einen Erfolg. Dazu bekommt es Peter Wright mit Jonny Clayton zu tun. SPORT1 überträgt alle Spieltage LIVE.

Bei den UK Open setzte er zum großen Befreiungsschlag an, aber im Finale blieb ihm einmal mehr der Erfolg verwehrt. In einem spannenden Duell verlor er 10:11 gegen Danny Noppert. Es war bereits sein achtes großes Finale, das er abgeben musste - darunter auch das Premier-League-Endspiel 2018. Dort zog er gegen Michael van Gerwen klar mit 4:11 den Kürzeren. (BERICHT: Smiths Trauma wird zum Problem)

Auch in der laufenden PL-Saison steht der Engländer noch am Tabellenende, aber immerhin hat er am vergangenen Spieltag in Exeter mit seinem Halbfinaleinzug die ersten Punkte gesammelt. Darauf würde der 31-Jährige bestimmt gerne aufbauen.