ATP: Daniil Medwedew spürt "Menge Druck, Menge Motivation" als neue Nummer eins in Indian Wells

Daniil Medwedew geht in Inian Wells erstmals als Nummer eins in ein Turnier. Ein erneutes Duell mit Rafael Nadal ist möglich.

Dies sagte der 26 Jahre alte Russe, der am 28. Februar in der Tennis-Weltrangliste am 20-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic vorbeigezogen war, vor dem Start des Masters in Indian Wells am heutigen Donnerstag. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)