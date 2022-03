Schröder fügt Lakers nächste Pleite zu

Superstar LeBron James schaffte ein Triple Double aus 23 Zählern, 14 Rebounds und 12 Assists, doch das reichte nicht für den klaren Favoriten. Die Lakers müssen als Tabellenneunter im Westen sogar um ihren Play-in-Platz bangen. Die Plätze eins bis sechs sind direkt qualifiziert, die Teams auf den Rängen sieben bis zehn spielen dann die verbliebenen zwei Teilnehmer aus und haben so die Möglichkeit, über einen Umweg doch noch in die Meisterrunde zu kommen.

Einen gebrauchten Abend erlebten auch die Dallas Mavericks von Maximilian Kleber (2 Punkte), die nach zuvor sechs Siegen in Serie eine empfindliche 77:107-Niederlage gegen die New York Knicks kassierten. Deutlich besser lief es für die Boston Celtics mit Daniel Theis (2 Punkte), die mit einem 115:101 bei den Charlotte Hornets ihren vierten Sieg in Folge einfuhren.