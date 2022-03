Anzeige

AEW Dynamite: Jeff Hardy debütiert nach WWE-Aus - Hardy Boyz vereint WWE-Legende schlägt bei AEW ein

Jeff Hardy (r.) feierte bei AEW Dynamite eine Reunion mit Bruder Matt © AEW

Martin Hoffmann

Jeff Hardy debütiert bei AEW und reformiert die Hardy Boyz mit Bruder Jeff. Dazu gibt es eine weitere Verpflichtung, einen Titelwechsel und einen Gesinnungswandel.

Das womöglich populärste Wrestling-Duo aller Zeiten ist wieder vereint: Drei Monate nach seinem bis heute rätselhaften Aus bei WWE ist Jeff Hardy bei Konkurrent AEW angekommen - und hat mit Bruder Matt die Hardy Boyz reformiert!

In einer turbulenten ersten Ausgabe der TV-Show Dynamite nach dem Pay Per View Revolution kam der 44-Jährige Matt zu Hilfe, als dessen bisheriger Gefährte Andrade El Idolo und ihr gemeinsames „Family Office“ sich gegen ihn wandten. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Anzeige

Jeff Hardy rückt mit aus WWE bekannten Theme an

Unter dem Jubel der Fans rückte Hardy mit seinem aus WWE bekannten Theme „Loaded“ an (WWE hat nicht die Rechte an dem von Zack Tempest ursprünglich als Hintergrundmusik für TV-Produktionen konzipierten Stück) und knöpfte sich Andrade und die Duos Private Party und The Butcher and The Blade vor.

Als Höhepunkt bekam Blade Hardys altbekannten Finisher ab, die Swanton Bomb. Danach umarmten sich Matt und Jeff unter den Augen von Legende Sting und Jungstar Darby Allin, die Matt ebenfalls unterstützt hatten.

Die Konstellation war nicht zufällig gewählt: Sting ist Jeff noch aus gemeinsamen Zeiten bei TNA / Impact vertraut, Allin und Hardy verbinden die Vorliebe für halsbrecherische Manöver und alternativ-mysteriöses Auftreten, eine Begegnung Jeffs mit seinem jungen Nacheiferer gilt als potenzielles „Dream Match“.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Rätselhafte Umstände der Kündigung

Jeff war im Dezember von WWE entlassen worden, nachdem er während eines Matches unabgesprochen den Ring durchs Publikum verließ und damit den Verdacht weckte, einen Rückfall in seine frühere Alkoholsucht erlitten zu haben, danach soll er ein Angebot einer von WWE finanzierten Therapie abgelehnt haben.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Während Jeff zum Thema schweigt, legte Matt kurz darauf in einem Twitch-Stream nahe, dass der Fall anders liege, später gab es noch Berichte, dass WWE Jeff wiedereinstellen hatte wollen, dazu soll es Streit um die Herausgabe eines Drogentests gegeben haben.

Bei AEW wurden diese Berichte de facto bestätigt, indem Matt das berichtete Geschehen in der YouTube-Show „Being The Elite“ parodierte.

Chris Jericho wird böse und formt neuen „Stable“

Neben Hardys Debüt gab es bei Dynamite diverse weitere Paukenschläge: Im Eröffnungssegment legte Legende Chris Jericho einen „Heel Turn“ zum Bösewicht hin und wandte sich nicht nur gegen seinen aktuellen Rivalen Eddie Kingston, sondern auch gegen seine Partner Santana und Ortiz, mit denen es zuletzt Spannungen gegeben hatte.

Jericho und Jake Hager sprengten den Inner Circle, dem auch Sammy Guevara angehört hatte und verbündeten sich stattdessen mit Top-Talent Daniel Garcia und dem früheren WWE-Duo 2point0 zu einer neuen Gruppierung namens Jericho Appreciation Society.

Anzeige

Auch Paige vanZant schließt sich AEW an

Im abschließenden Match der Show gab es zudem einen Titelwechsel und danach einen weiteren prominenten Neuzugang: Scorpio Sky nahm Sammy Guevara den TNT-Titel ab, auch mit Hilfe der früheren UFC-Kämpferin Paige vanZant, die mit Sky über dessen Connection zu ihrem Coach Dan Lambert verbunden ist, der bei AEW als Manager auftritt.

VanZant - inzwischen Bare-Knuckle-Boxerin und zudem auch bekannt für ihre softerotischen Online-Aktivitäten - lenkte Guevara mit einer Attacke auf dessen Freundin Tay Conti ab, was Sky zum Sieg nutzen konnte. VanZant wurde dann nach der Show als neueste Verpflichtung von AEW bestätigt.

Sky trifft kommende Woche auf den aufstrebenden Wardlow und ist damit in höchster Gefahr, den Titel gleich wieder zu verlieren. Wardlow hatte sich zuvor an die Fans gewandt und klargemacht, dass er mit seinem bisherigen Boss MJF und der Gruppierung Pinnacle fertig sei und von nun an auf eigenen Füßen stehe.

Einen weiteren Bruch innerhalb des Pinnacle gab es, als sich das bislang mit MJF, Wardlow und Co. verbündete Tag Team FTR sich in einem Backstage-Segment mit ihrem legendären Mentor Tully Blanchard zerstritt - und ihn feuerte.

Anzeige

Die weiteren Highlights:

- World Champion Hangman Page verteidigte seinen Titel im Auftaktmatch gegen Youngster Dante Martin, danach forderte ihn der bei Revolution unterlegene Rivale Adam Cole zu einem Wiedersehen im Ring auf, in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match kommende Woche. Auf beiden Seiten kam es zu Spannungen beim Thema Partnerwahl: Adam Cole zog seine alten WWE-Kumpanen Bobby Fish und Kyle O‘Reilly den Young Bucks vor, Page die Tag Team Champions Jurassic Express seinen Freunden von der Dark Order.

- Nach ihrem blutigen Match bei Revolution und dem von der debütierenden Legende William Regal verordneten Handshake traten Bryan Danielson und Jon Moxley nun tatsächlich als Duo auf, in ihrem ersten Match als Team besiegten sie die Workhorsemen (JD Drake und Anthony Henry), anschließend wandte sich der als Manager seiner alten Schützlinge auftretende Regal ans Publikum und warnte alle anderen AEW-Teams vor dem, was die früheren Daniel Bryan und Dean Ambrose gemeinsam entfesseln würden.

- Nach dem unfair verlorenen Damentitelmatch gegen Britt Baker bei Revolution holte sich Thunder Rosa mit einem Sieg über Leyla Hirsch ihren Status als Nummer-1-Herausforderin zurück: Sie wird Baker nun kommende Woche beim Special „St. Patrick‘s Day Slam“ in ihrer Heimat San Antonio in einem Käfigmatch herausfordern. Das große Duell steigt also bei derselben Show wie ihr blutiges „Lights Out Match“ vor einem Jahr, das die AEW-Karrieren beider entscheidend anschob.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 9. März 2022:

AEW World Title Match: Hangman Page (c) besiegt Dante Martin

Anzeige

Bryan Danielson & Jon Moxley besiegen The Workhorsemen

Pac besiegt Wheeler Yuta

AEW World Tag Team Title Match: The Jurassic Express (c) besiegt The Acclaimed

AEW World Women‘s Title #1 Contendership Match: Thunder Rosa besiegt Leyla Hirsch