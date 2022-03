Kress nach erstem Lauf auf Rang 24 - Glötzner fehlt nach Sturz beim Einfahren

Skifahrer Leander Kress ist im Riesenslalom der Paralympischen Spiele in Peking ein ordentlicher erster Lauf gelungen.

Skifahrer Leander Kress ist im Riesenslalom der Paralympischen Spiele in Peking ein ordentlicher erster Lauf gelungen. Der 21-Jährige liegt bei frühlingshaften Temperaturen und schwierigen Schneeverhältnissen in der stehenden Klasse auf Rang 24, der Rückstand auf den Führenden Thomas Walsh beträgt 8,64 Sekunden. Die in der Startklasse LW2 klassifizierten Einbeinigen wie Kress sind aber im aktuellen Klassifizierungssystem ohne Chance auf Medaillen.