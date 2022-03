3. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Eintracht Braunschweig will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen den 1. FC Saarbrücken ausbauen. Letzte Woche siegte Eintracht Braunschweig gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:0. Somit belegt Braunschweig mit 52 Punkten den dritten Tabellenplatz. Zuletzt kam Saarbrücken zu einem 1:0-Erfolg über den SV Meppen. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Wer Braunschweig als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 98 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil der Heimmannschaft ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 26 Gegentore zugelassen hat. Die Fieberkurve von Eintracht Braunschweig zeigt weiter steil nach oben. Drei Siege in Folge hat Braunschweig mittlerweile eingefahren. Damit nimmt Eintracht Braunschweig Platz vier in der Rückrundentabelle ein.