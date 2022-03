3. Liga: SC Verl – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Verl konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Mannheim kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Zuletzt kassierte der SC Verl eine Niederlage gegen den TSV 1860 München – die 13. Saisonpleite. Am vergangenen Sonntag ging der SV Waldhof Mannheim leer aus – 0:3 gegen Eintracht Braunschweig. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Waldhof siegte nur knapp mit 2:1.