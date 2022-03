Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC (Samstag, 18:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht Hertha BSC am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mächtig unter Druck. Am letzten Samstag verlief der Auftritt der Borussia ernüchternd. Gegen den VfB Stuttgart kassierte man eine 2:3-Niederlage. Zuletzt kassierte die Hertha eine Niederlage gegen Eintracht Frankfurt – die 14. Saisonpleite. Im Hinspiel hatte Hertha BSC den Heimvorteil genutzt und mit 1:0 gewonnen.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 51 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Gladbach in dieser Saison. Sieben Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen stehen bis dato für die Heimmannschaft zu Buche. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Borussia Mönchengladbach lediglich einmal die Optimalausbeute.

Auf des Gegners Platz hat die Hertha noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Hertha BSC bisher ein. Im Angriff weist die Hertha deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Hertha BSC. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.