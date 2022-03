Bundesliga: FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr trifft der FCA auf Mainz. Augsburg strich am Freitag drei Zähler gegen DSC Arminia Bielefeld ein (1:0). Jüngst brachte der 1. FC Union Berlin dem 1. FSV Mainz 05 die zehnte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Das Hinspiel entschied der FSV mit 4:1 klar für sich.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des FC Augsburg sind 16 Punkte aus zwölf Spielen. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 53 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Bilanz des FCA nach 25 Begegnungen setzt sich aus sechs Erfolgen, acht Remis und elf Pleiten zusammen. Zuletzt gewann der FCA etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte Augsburg in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der FC Augsburg diesen Trend fortsetzen.