3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Magdeburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht Türkgücü am kommenden Samstag. Schließlich gastiert mit dem 1. FC Magdeburg der Primus der 3. Liga. Türkgücü München hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man Borussia Dortmund II mit 1:0. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Magdeburg kürzlich gegen Hallescher FC zufriedengeben. Das Hinspiel hatte der 1. FC Magdeburg zu Hause mit 4:0 für sich entschieden.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Türkgücü sind 19 Punkte aus 14 Spielen. Im Sturm der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 28 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Bislang fuhr Türkgücü München sieben Siege, acht Remis sowie 14 Niederlagen ein. Zuletzt gewann Türkgücü etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte Türkgücü in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Türkgücü München diesen Trend fortsetzen.