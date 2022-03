2. Liga: SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13:30 Uhr)

Der SCP trifft am Samstag mit der Fortuna auf einen formstarken Gegner. Letzte Woche siegte der SC Paderborn 07 gegen Holstein Kiel mit 4:3. Somit nimmt Paderborn mit 36 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Am Sonntag wies Düsseldorf den FC Ingolstadt 04 mit 3:0 in die Schranken. Im Hinspiel erlitten die Gäste eine knappe 2:3-Niederlage gegen den SCP. Springt dieses Mal mehr für Fortuna Düsseldorf heraus?