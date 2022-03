2. Liga: Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 13:30 Uhr)

Aue steht bei Hamburg eine schwere Aufgabe bevor. Am vergangenen Samstag ging der Hamburger SV leer aus – 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Zuletzt kam der FC Erzgebirge Aue zu einem 1:0-Erfolg über den SSV Jahn Regensburg. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?

Wer den HSV als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 57 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Heimteams ist die funktionierende Defensive, die erst 26 Gegentreffer hinnehmen musste. Hamburg weist bisher insgesamt zehn Erfolge, elf Unentschieden sowie vier Pleiten vor. Mit dem Gewinnen tat sich der Hamburger SV zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Auf fremden Plätzen läuft es für Aue bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere acht Zähler. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des Gasts zu sein, wie die Kartenbilanz (63-0-3) der vorangegangenen Spiele zeigt. Im Sturm des FC Erzgebirge Aue stimmt es ganz und gar nicht: 24 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Vier Siege und sieben Remis stehen 14 Pleiten in der Bilanz von Aue gegenüber. In den letzten fünf Spielen schaffte der FC Erzgebirge Aue lediglich einen Sieg.