Champions League: Real Madrid wirft PSG raus - Benzema mit Dreierpack, Mbappé-Tor reicht nicht

Die Königlichen besiegten die Mannschaft um Trainer Mauricio Pochettino im Achtelfinal-Rückspiel mit 3:1 und zogen nach der 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel in die nächste Runde ein.

PSG hatte lange dank eines Treffers von Kylian Mbappé lange mit 1:0 geführt, ehe Karim Benzema in Hälfte zwei durch einen Dreierpack innerhalb von 17 Minuten das Spiel komplett auf den Kopf stellte.

„Die zweite Hälfte war magisch. Wir wussten, dass wir alles rausholen können mit den Fans. Mit solchen Fans im Rücken ist so etwas möglich“, erklärte David Alaba nach der Partie.

Alaba: „Wir sind glücklich“

In Hälfte zwei sei die Mannschaft „sehr hungrig“ gewesen, erklärte Alaba weiter: „Wir haben noch stärker im Pressing agiert. Wir wussten, dass ein Spiel 90 Minuten geht. Karim hat gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Wir sind glücklich, ihn zu haben.“

Die Madrilenen waren 2021 ebenfalls in der Runde der letzten vier rausgeflogen. Gegner und späterer Sieger war der FC Chelsea um den deutschen Trainer Thomas Tuchel.

Mbappé mit zwei Abseits-Toren

Man of the Match wurde indes der überragende Benzema, der anschließend erklärte, „dass die Fans uns geholfen haben. Wir haben bis zum Ende an uns geglaubt.“