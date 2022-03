BVB: Erling Haaland zum FC Barcelona? Xavi heizt Transfer-Gerüchte an

La Liga in Pole Position: Haaland-Wahnsinn nimmt Fahrt auf

Trainer Xavi heizt die Gerüchte um einen Wechsel von BVB-Superstar Erling Haaland zum FC Barcelona an. Der Coach der Katalanen äußert sich vielsagend.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Europa-League-Duell gegen Galatasaray Istanbul (Do. 21 Uhr im LIVETICKER) dementierte der Spanier die Gerüchte nicht, wonach er sich mit dem Norweger in München getroffen haben soll. Stattdessen äußerte er sich sehr zweideutig. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)