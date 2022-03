DEL: Bremerhaven verliert klar in Düsseldorf - München siegt in Augsburg

Im Rennen um den sechsten und letzten direkten Playoff-Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven die Chance zum notwendigen Sprung in die Spitzengruppe der Tabelle ungenutzt gelassen.

Mannheim dreht Partie gegen Ingolstadt

Auch Bremerhaven hoffte in Düsseldorf nach zuvor schon drei Pleiten in Serie vergeblich auf eine Trendwende. Die DEG hingegen spielte sich in geradezu in einen Rausch und festigte durch ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor drei Niederlagen ihren Pre-Playoff-Rang. (DATEN: Tabelle der DEL)