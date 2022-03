Frankfurt siegt in Sevilla

Frankfurt gewinnt Hinspiel in Sevilla © AFP/SID/CRISTINA QUICLER

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League eine sehr gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet.

Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League eine sehr gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla gewann der Fußball-Bundesligist am Mittwoch 2:1 (2:1) und kann am nächsten Donnerstag (17. März) im Rückspiel mit einem Unentschieden schon weiterkommen.