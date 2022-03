Formel 1: Kevin Magnussen wird Teamkollege von Mick Schumacher bei Haas

Haas gibt den Nachfolger von Nikita Mazepin bekannt. Ein Däne wird 2022 an der Seite von Mick Schumacher in der Formel 1 fahren - und ist ein alter Bekannter

Magnussen überrascht von Formel-1-Rückkehr

Nun also die Rückkehr für Magnussen nach einem Jahr Pause in der Königsklasse des Motorsports, womit er wohl selbst kaum gerechnet hatte:

„Ich war natürlich sehr überrascht, aber auch sehr erfreut, als ich den Anruf vom Haas F1 Team erhielt. Ich habe mich bezüglich meiner Verpflichtungen für 2022 in eine andere Richtung orientiert, aber die Möglichkeit, in die Formel 1 zurückzukehren, und das mit einem Team, das ich sehr gut kenne, war einfach zu verlockend“, so der Däne in einem ersten Statement.