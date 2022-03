Champions League heute LIVE: Real Madrid - PSG & ManCity - Sporting im TV, Stream, Ticker

Dropkick in den Giebel! Hier verpatzt PSG die CL-Generalprobe

Klar ist: Die Königlichen hatten sich im ersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im diesjährigen Achtelfinale der Champions League schon auf ein torloses Remis eingerichtet, was ihnen für das heutige Rückspiel alle Chancen gelassen hätte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Dann aber zündete Mbappé in der Nachspielzeit auf der linken Seite den Turbo, drang in den Strafraum der Gäste ein, ließ zwei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und tunnelte dann auch noch Real-Keeper Thibaut Courtois – es war der Treffer zum 1:0-Sieg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Champions League: Real Madrid - PSG

Diesen Rückstand gilt es also für Real Madrid im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu wettzumachen. Und für dieses Unterfangen könnten die Meldungen, die in den letzten Tagen aus Paris kamen, von Vorteil sein.

Ein weiterer Grund für Optimismus im Lager der Madrilenen sind die aktuellen Formkurven der beiden Teams. Während Real nach dem 0:1 in Paris alle drei Liga-Spiele gewonnen hat, schwächelt PSG seitdem. In den letzten drei Spielen gab es nur einen Heimsieg, dafür aber zwei Niederlagen in der Fremde.