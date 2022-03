Champions League: FC Bayern stellt beim 7:1 gegen Salszburg mehrere Rekorde auf

Bereits zum vierten Mal erzielte der deutsche Rekordmeister in einem K.o.-Spiel der Königsklasse vier oder mehr Tore vor dem Seitenwechsel. Beeindruckend: Insgesamt wurde dieses Kunststück in der K.o.-Geschichte der Champions League erst acht Mal vollbracht. Die Hälfte davon geht also auf die Bayern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der FC Bayern als Rekord-Maschine

Die Münchner erzielten bereits zum siebten Mal sieben oder mehr Tore in einer Partie in der Königsklasse. Auch das stellt einen Rekord dar, da ihnen dies mehr als doppelt so oft gelang wie jedem anderen Klub in dem Wettbewerb.