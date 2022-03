Ex-Bayern-Star Anatolij Tymoschtschuk droht Ärger von ukrainischem Fußball-Verband

Dem Ukrainer, der von 2009 bis 2013 für den FC Bayern gespielt hat, drohen harte Konsequenzen von Seiten des ukrainischen Fußballverbands (UAF), da er den russischen Angriffskrieg in seinem Heimatland nach wie vor noch nicht verurteilt hat. (BERICHT: Ukrainische Fußballer sterben im Krieg)

„Zu der Zeit, während ein anderer Ex-Klub des Ukrainers, der FC Bayern München, Erklärungen veröffentlicht und Aktionen zur Unterstützung der Ukraine durchführt, schweigt Tymoschtschuk und arbeitet weiter für den Klub des Aggressors“, schrieb die Ethikkommission der UAF in einem Statement und kündigte an, dem 42-Jährigen seine Trainerlizenz und Ehrungen zu entziehen, sollte er nicht klar Stellung beziehen.

Tymoschtschuk von Ex-Teamkollegen kritisiert

Dafür hatte der ehemalige Mittelfeldspieler bereits Kritik einstecken müssen. „Tolya, wie kann das sein? Du kommst aus der Ukraine. Wie kannst du schweigen und weiter dort arbeiten?“, schrieb sein ehemaliger Mitspieler Yevgen Levchenko in einem offenen Brief an Tymoschtschuk.